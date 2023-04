Papa Francesco in Ungheria per il suo 41° Viaggio all'estero

Budapest, 28 apr. (askanews) – Papa Francesco è arrivato in Ungheria, meta del suo 41esimo viaggio pastorale internazionale con 60 Paesi visitati. Il pontefice si tratterrà a Budapest per 3 giorni, incontrando le autorità politiche e religiose locali e, naturalmente il premier nazionalista Viktor Orban. Sullo sfondo della visita la guerra in Ucraina e la tematica dei migranti.

Bergoglio è partito nella mattinata del 28 aprile 2023 dall’aeroporto di Roma-Fiumicino su un aereo Airbus A-320 neo della compagnia Ita Airways.

Prima di lasciare Casa Santa Marta in Vaticano, alla volta di Budapest, il Papa ha voluto incontrare e salutare quindici persone senza dimora che vivono nei pressi di San Pietro, accompagnati dal Prefetto del Dicastero per la Carità, Cardinale Konrad Krajewski.