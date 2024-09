Papa Francesco incontra i religiosi di Papua Nuova Guinea e Isole Salomone

Port Moresby (Papua Nuova Guinea), 7 set. (askanews) - Nel corso della sua visita in Papua Nuova Guinea, seconda tappa del viaggio pastorale nel Sud-est asiatico e in Oceania., Papa Francesco ha incontrato i vescovi del Paese e delle Isole Salomone, sacerdoti, diaconi, seminaristi e catechisti, nel ...

Port Moresby (Papua Nuova Guinea), 7 set. (askanews) – Nel corso della sua visita in Papua Nuova Guinea, seconda tappa del viaggio pastorale nel Sud-est asiatico e in Oceania., Papa Francesco ha incontrato i vescovi del Paese e delle Isole Salomone, sacerdoti, diaconi, seminaristi e catechisti, nel santuario di Maria Ausiliatrice. Francesco, 87 anni, è arrivato in Papua Nuova Guinea venerdì 6 settembre 2024 per una visita di tre giorni in questo Paese multietnico a maggioranza cristiana, tra gli stati più instabili del Pacifico.