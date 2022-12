Papa Francesco incontra Roberto Benigni prima dell'udienza generale

A renderlo noto sul suo profilo ufficiale di Twitter è stato ‘Vatican News‘ che ha postato una foto di un sorridente Roberto Benigni con le braccia protese verso Papa Francesco, che ricambia il gesto e il sorriso.

L’attore ha potuto incontrare il Pontefice poco prima dell’udienza generale in Sala Nervi.

Papa Francesco, l’incontro con Benigni prima dell’udienza generale

Papa Francesco e Roberto Benigni si sono incontrati oggi in Sala Nervi poco prima dell’udienza generale. Un incontro informale e molto cordiale tra i due, come testimoniano le fotografie che sono state pubblicate si social, della durata di circa venti minuti. Non era la prima volta che l’attore e il Pontefice si incontravano e, com’era accaduto anche in passato, anche questa volta i due hanno parlato della bellezza del Vangelo.

L’incontro di oggi e il dono di Papa Francesco

Nelle immagini che sono circolate dell’incontro di oggi, ad un tratto, compare un confanetto bianco nelle vicinanze di Benigni, molto probabilmente si tratta di un regalo da parte dell’attore per Papa Francesco. Al termine dei venti minuti, poi, si vede Benigni andar via con una copia del libro sulla Statio Orbis in piazza San Pietro del 27 marzo 2020, donatogli proprio dal Papa.