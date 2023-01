Si è trattata di un’omelia molto mariana quella di Papa Francesco di questa mattina tenutasi come da tradizione a San Pietro, presso la Città del Vaticano.

Il sommo Pontefice ha invocato la vergina Maria in diverse occasioni, affinché possa proteggere i fedeli e dare loro conforto in questo periodo storico così complesso.

La preghiera di Papa Francesco di questa mattina, nel corso della sua solenne omelia, è stata rivolta anche e soprattutto alle popolazioni che in giro per il mondo in questo momento soffrono a causa della violenza e della guerra. Francesco non ha nominato nessuna guerra in particolare, nonostante alle porte ci sia il conflitto in Ucraina.

Ecco un estratto delle parole del papa nel corso della messa di oggi:

L’anno, che si apre nel segno della Madre di Dio e nostra, ci dice che la chiave della speranza è Maria, e l’antifona della speranza è l’invocazione Santa Madre di Dio. […] Preghiamo la Madre per i figli che soffrono… per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in molte parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell’indifferenza.

Il ricordo di papa emerito Benedetto XVI

Non poteva mancare, ovviamente, almeno un riferimento alla recente scomparsa di Joseph Ratziger, papa emerito Benedetto XVI venuto a mancare proprio ieri, 31 dicembre, all’età di 95 anni.

Riferendosi a Joseph Ratzinger, il papa ha dichiarato: