Papa Francesco lascia Bratislava, la cerimonia in aeroporto

Roma, 15 set. (askanews) – Addio Bratislava; Papa Bergoglio lascia la capitale slovacca e sale sull’aereo Alitalia per rientrare a Roma, atto conclusivo del tour che lo ha portato in Ungheria e Slovacchia. In questo paese è rimasto 4 giorni, recandosi al santuario mariano di Sastin per una messa all’aperto per 50mila persone.

Nel corso del viaggio, in cui ha fatto scalo a Budapest per un incontro religioso, il Papa 84enne reduce da un importante intervento chirurgico intestinale ha tenuto dodici discorsi e visitato cinque città differenti.