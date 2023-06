Papa Francesco, dubbi sui fatti di Trevignano: "Non sempre le apparizioni mar...

Nelle scorse ore Lorena Bianchetti ha avuto l’onore di avere con sé nientemeno che Papa Francesco, apparso per la prima volta in un programma televisivo (non solo nella sua storia personale, ma proprio nella storia del papato in generale).

Nella cornice di A sua immagine, il Pontefice ha avuto l’occasione di parlare alla conduttrice anche di un tema in questo periodo particolarmente delicato, ovvero quello delle apparizioni della Vergine Maria ai fedeli.

Papa Francesco e i dubbi su Trevignano: “Non sempre le apparizioni mariane sono vere”

Nonostante non abbia fatto direttamente riferimento all’intricata vicenda della presunta veggente Gisella Cardia, il Papa sembra comunque avere voluto dire la sua sulle ultime notizie provenienti dalla cittadina di Trevignano Romano, dove a quanto pare la Madonna si sarebbe manifestata alla donna che in molti vedono come una semplice truffatrice.

Parlando dunque del tema, Papa Francesco ha tenuto a specificare quanto segue:

Quando una devozione mariana è incentrata troppo su se stessa non va bene.Non va bene sia nella persona devota sia nelle persone che la portano avanti. A volte ci sono state apparizioni vere della Madonna ma sempre con lei che ha segnalato Gesù. Come ha detto nelle bozze di Cana, segnalando Gesù. Ma quando la devozione è incentrata troppo su se stessa non va bene.

Gisella Cardia chiama i fedeli a Trevignano (ma il vescovo aveva sconsigliato il raduno)

Nel frattempo, Gisella Cardia ha organizzato un nuovo raduno di fedeli a Trevignano, accorsi in massa il 3 giugno scorso nel comune per poter avere la possibilità, chissà, di assistere ad un’apparizione. Ad ogni modo Marco Salvi, il vescovo di Civita Castellana, aveva caldamente invitato i seguaci di Cardia a non partecipare, un appello che però alla fine è rimasto inascoltato da parte di molti.