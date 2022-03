Papa Francesco dice la sua sulle sanzioni inflitte da alcuni Stati alla Russia, dopo l'aggressione ai danni dell'Ucraina e sulle alleanze militari

Il Pontefice torna a parlare dellaa spigolosa questione della guerra in Ucraina e attacca gli Stati che hanno risposto all’evento aumentando le spese destinate all’uso militare.

Papa Francesco e il discorso sulle armi: “Non sono la vera risposta”

Bergoglio attacca le decisioni prese da alcuni Stati occidentali, tra cui anche l’Italia, che ha annunciato di voler spendere il 2% del Pil per l’acquisto di armi in risposta alla guerra in Ucraina: “È una pazzia, io mi sono vergognato. La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione. Parlo di un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti.”

Le parole del Papa all’incontro al Centro Femminile Italiano

Papa Francesco ha tenuto un’udienza al Centro Femminile Italiano, ricdevendo le sue partecipanti: “E’ ormai evidente che la buona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come dominio e sopraffazione, no, ma solo da una cultura della cura, cura della persona e della sua dignità e cura della nostra casa comune. Penso che per quelle di voi che appartengono alla mia generazione sia insopportabile vedere quello che è successo e sta succedendo in Ucraina.

Ma purtroppo questo è il frutto della vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica. La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni. Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l’acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!”