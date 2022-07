Roma, 10 lug. (askanews) – “Mi unisco al dolore del popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed economica. Insieme ai vescovi del paese rinnovo il mio appello alla pace, imploro a coloro che hanno autorità di non ignorare il grido dei popoli e le necessità della gente”: è il grido di Papa Francesco lanciato al termine dell’Angelus in piazza San Pietro domenica 10 luglio, parlando della situazione in Sri Lanka.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)