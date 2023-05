Papa Francesco non ha più febbre e per la prima volta è andato negli studi Rai

L'intervista per "A sua immagine" di Papa Francesco dopo la febbre e la prima assoluta di un pontefice in Rai

La bella notizia è arrivata in queste ore e arriva in tandem con un evento mai accaduto prima: Papa Francesco non ha più febbre e sarà per la prima volta negli studi Rai. Il pontefice si sente meglio dopo la cancellazione delle udienze di ieri ed è arrivato a Saxa Rubra per la registrazione di una puntata di “A sua immagine”. Da quanto si apprende il Papa sta molto meglio ed ha ripreso regolarmente le udienze.

Nella giornata di venerdì 26 maggio Bergoglio aveva dovuto annullare tutti gli incontri previsti “per via di uno stato febbrile“. Non c’erano stati allarmi di rilievo ma il papa non stava bene e non va dimenticato che è reduce dalla convalescenza seguita al suo ricovero al Gemelli di fine marzo. Perciò in punto di prudenza la Sala Stampa vaticana aveva comunicato lo stop. Tuttavia nel pomeriggio di oggi il Papa si è recato nella sede Rai di Saxa Rubra per un’intervista con il programma della Cei A sua immagine.

La prima volta di un Papa negli studi Rai

La si sarebbe dovuta registrare a marzo tuttavia venne rinviata perché c’era stato l’improvviso ricovero al Policlinico Gemelli. I media spiegano che sarà trasmessa il 4 giugno. Attenzione: è la prima volta nella storia che un pontefice entra fisicamente in uno studio tv della Rai. Al suo arrivo a Saxa Rubra il pontefice ha salutato il personale della Rai presente che ha risposto con un applauso.