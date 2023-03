La sua non è una resa e Papa Francesco non pensa affatto alle dimissioni: in una intervista alla televisione svizzera Rsi il pontefice ribadisce che è stanco e deconcentrato e che la carrozzina gli dà vergogna. Il papa ha detto tuttavia che “una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni” lo spingerebbe a darle.

Papa Francesco non pensa alle dimissioni

Però è “anche il problema fisico, può darsi”. Per Bergoglio “quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”. E la sedia a rotelle? Di quella ammette che “mi vergognavo un po’”. Gli manca la vita in Argentina e gli manca “camminare, andare per la strada”. E Roma? Quella è “una città unica”. E poi: “L’Europa in questo momento ha tanti politici, capi di governo o ministri giovani. Dico loro sempre: parlate fra voi”.

La guerra in Ucraina è “mondiale”

Non poteva mancare il tema della guerra in Ucraina e dei conflitti dimenticati, “lo Yemen, la Siria, i poveri Rohingya del Myanmar“. Ha chiosato Papa Francesco: “Siamo in una guerra mondiale. È cominciata a pezzetti e adesso nessuno può dire che non è mondiale. Perché le grandi potenze sono tutte invischiate. E il campo di battaglia è l’Ucraina. Lì lottano tutti“.