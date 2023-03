Papa Francesco, notte tranquilla al Gemelli: i medici sono ottimisti

Come sappiamo, Papa Francesco è stato ricoverato ieri, mercoledì 29 marzo, al policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Il Pontefice ha passato la sua prima notte in ospedale che, secondo quanto afferma lo staff medico che lo sta seguendo, è andata “Liscia come l’olio“.

Papa Francesco in ospedale: notte tranquilla al Gemelli

Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa del Vaticano, ha parlato delle condizioni di salute del Papa, ricoverato da ormai 24 ore al Gemelli di Roma: “Sta meglio. Ha riposato bene nella notte e il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Prosegue le cure programmate. Dopo la colazione ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima di pranzo si è recato nella cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia.”

Voci confermate dallo staff medico

Fonti ospedaliere confermano la versione di Bruni e raccontano che lo staff medico è molto ottimista per le condizioni del Papa: “La notte è passata liscia come l’olio. Si ritiene che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti.”