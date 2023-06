Sergio Alfieri: ecco chi è il chirurgo che opererà (per la seconda volta) P...

Papa Francesco torna ad affidarsi alle fidate mani dell’uomo che già una volta, in passato, si è trovato a operarlo: si tratta di Sergio Alfieri, che nel 2021 si era occupato di curare il Pontefice da una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo che nelle prossime ore opererà il papa

Il Pontefice dovrà tornare suo malgrado sotto ai ferri nel pomeriggio di oggi, 7 giugno. A prendersi cura di lui sarà però un medico del quale avrà sicuramente molta stima, visto che in passato le strade dei due già si erano incrociate in sala operatoria.

Sergio Assisi, questo il nome del dottore, romano doc di 57 anni, è un fidato allievo del chirurgo Giovanni Battista Doglietto, che a sua volta aveva avuto l’occasione di lavorare con un nome del calibro di Francesco Crucitti, ai suoi tempi medico ufficiale del compianto Papa Giovanni Paolo II.

Cresciuto a livello professionale alla scuola del Gemelli (dove ha anche conseguito la laurea in Medicina e chirurgia nel 1992, con il massimo dei voti) ha conseguito la specializzazione in Chirurgia generale 5 anni dopo, nel 1997. A partire dal 2018 lavora inoltre come professore ordinario di chirurgia generale.

Come riporta la sua pagina ufficiale del Policlino Gemelli, Alfieri è attualmente il direttore del Dipartimento Scienze mediche e chirurgiche addominali ed endocrino metaboliche e direttore dell’Unità operativa complessa nella struttura ospedaliera capitolina.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: sarà operato per scongiurare problemi intestinali

Le ragioni dietro al ricovero dipendono da un laparocele incarcerato che sta causando al Pontefice delle “sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”. Per l’occasione sarà dunque necessario sedare Bergoglio con un’anestesia generale.

Si tratta questo del secondo ricovero nel giro di pochi mesi per il Pontefice, che di recente è finito al Gemelli per problemi respiratori.