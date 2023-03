Papa Francesco ricorda le vittime di Cutro: "Trafficanti di esseri umani siano fermati"

"Esprimo il mio dolore per la tragedia", così Papa Francesco che ha dedicato un pensiero a quanti sono morti in mare.

Papa Francesco, nel corso dell’angelus ha rivolto un pensiero a quanti sono rimaste vittime del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio al largo delle coste calabresi, quindi ha lanciato un appello affinché simili tragedie non si debbano più ripetere: “I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte”.

Ed è proprio nei confronti degli scafisti che il sommo pontefice ha pronunciato parole durissime: “Rinnovo il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie […] I trafficanti di esseri umani siano fermati e non dispongano della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere”.

Non ultimo la preghiera del Papa verso quanti si sono imbarcati senza fare più ritorno, ma anche per i cari che stanno vivendo in prima persona questo dramma: “Esprimo il mio dolore per la tragedia nelle acque di Cutro presso Crotone. Prego per le numerose vittime, i familiari e i sopravvissuti, manifesto apprezzamento e gratitudine alla popolazione locale e a istituzioni per solidarietà e accoglienza verso i nostri fratelli e sorelle”.