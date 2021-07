Papa Francesco ricoverato al Gemelli, le ultime notizie: “Sta meglio”

Le condizioni di Papa Francesco, ancora ricoverato al Gemelli di Roma, sono costantemente aggiornate con un bollettino medico.

Papa Francesco è stato operato ed ora è ricoverato in ospedale dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto negli scorsi giorni. Il Santo Padre, secondo quanto riportato da fonti interne, starebbe migliorando giorno dopo giorno.

Papa Francesco ricoverato, come sta

Le condizioni di salute del Papa, attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, continuano infatti a migliorare. I fedeli hanno pouto apprendere passo dopo passo l’evolversi della situazione.

Papa Francesco ricoverato, le condizioni

Papa Francesco si è sottoposto ad un intervento di stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico è andato bene e adesso procede il percorso post-operatorio del Santo Padre. La notizia dei miglioramenti della massima carica del Vaticano arrivano direttamente da Matteo Bruni, direttore della Sala stampa. “Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal Prof.

Sergio Alfieri, con l’assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi” si legge in una nota ufficiale.

Papa Francesco ricoverato, la recita dell’Angelus

Nel frattempo è previsto per domenica 11 luglio la recita dell’Angelus dal decimo piano del Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma. Il pontefice, dopo alcuni giorni piuttosto difficili, ha annunciato di essere pronto a recitare l’Angelus. Nel frattempo le sue giornate proseguono “in maniera tranquilla con un classico decorso clinico“.

Papa Francesco ricoverato, qualche altri giorno di degenza

Sono passati diversi giorni dall’operazione del Pontefice per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Nella serata di giovedì 8 luglio 2021 Papa Francesco ha invece avuto la febbre. Il portavoce del Vaticano informa il mondo intero sulle condizioni di Papa Francesco. Trascorre ormai da giorni dei momenti di tranquillità. Si alimenta e si muove in maniera autonoma e non ha bisogno di alcun aiuto in tal senso.

Sicuramente si tratta di un’ottima notizia per le tante persone che hanno pregato per lui, soprattutto in questi ultimi giorni dopo l’operazione chirurgica.

Ancora qualche giorno di degenza per Papa Francesco, che si trova al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II. Tutta l’Italia si è stretta in un abbraccio virtuale al Santo Padre, dal premier Mario Draghi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.