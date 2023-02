Alla fine non ce l’ha fatta più e Papa Francesco sbotta su Ratzinger: “Gente senza etica ha strumentalizzato la sua morte”, l’allusione sembra essere diretta a Padre Georg e in volo di ritorno dal Sud Sudan il Pontefice spiega che Benedetto XVI è sempre stato al suo fianco.

Il Papa ha detto che la morte di Benedetto XVI “è stata strumentalizzata da gente di partito, non di Chiesa, gente senza etica”.

Papa Francesco sbotta su Ratzinger

Non solo guerra in Ucraina e criminalizzazione dell’omosessualità dunque ma anche il caso della morte di Ratzinger, su cui Bergoglio ha fatto alcune dichiarazioni decisamente forti. “Vorrei dire che ho potuto parlare di tutto con Papa Benedetto. Lui sempre era al mio fianco, appoggiandomi, e se aveva qualche difficoltà, me la diceva e parlavamo.

Non c’erano problemi, alcune storie che si dicono, che Benedetto era amareggiato per quello che ha fatto il nuovo Papa, sono ‘storie cinesi’”.

Le “storie cinesi” sull’amarezza di Benedetto XVI

E ancora: “Credo che la morte di Benedetto sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare acqua al proprio mulino. E quelli che strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, direi che è gente non etica, è gente di partito non di Chiesa”.

Insomma, è abbastanza chiaro che il Pontefice ce l’avesse con monsignor Georg Ganswein, già segretario particolare del Papa emerito. Era stato lui ad alludere ad un Ratzinger amareggiato. “Queste cose cadranno da sole, o se non cadranno andranno avanti come tante volte è accaduto nella storia della Chiesa. Ho voluto dire chiaramente chi era papa Benedetto, non era un amareggiato”.