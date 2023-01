Home > Video > Papa Francesco sul sagrato presiede i funerali di Ratzinger Papa Francesco sul sagrato presiede i funerali di Ratzinger

Roma, 5 gen. (askanews) – Papa Francesco ha fatto il suo ingresso sul sagrato in Piazza San Pietro in sedia a rotelle per presiedere i solenni funerali del papa emerito. A celebrare le esequie è invece il cardinale Giovan Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Assistono ai funerali 130 cardinali, 400 vescovi e 3700 sacerdoti.

Roma, 5 gen. (askanews) - Papa Francesco ha fatto il suo ingresso sul sagrato in Piazza San Pietro in sedia a rotelle per presiedere i solenni funerali del papa emerito. A celebrare le esequie è invece il cardinale Giovan Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Assistono ai funerali 130 c...