Papa Francesco sull’Ucraina: “Ogni guerra nasce dall’ingiustizia”

"Tutti pensiamo con schemi di guerra, è il cainismo esistenziale, la fratellanza di tutti è di tutti ed ogni guerra nasce dall’ingiustizia”

Papa Francesco è tornato sul tema delle guerra della Russia all’Ucraina e ha detto: “Ogni guerra nasce dall’ingiustizia”. Il Pontefice lo ha ribadito nel videomessaggio al Consiglio nazionale cattolico ispano-statunitense. Spiegando: “Ogni guerra nasce da un’ingiustizia, ogni guerra, comprese quelle che a volte si fanno nelle nostre famiglie e comunità, che si combattono o che si fanno in silenzio, anche quelle nascono dall’ingiustizia”.

“Ogni guerra nasce dall’ingiustizia”

Bergoglio ha espresso questo pensiero nel videomessaggio al Consiglio nazionale cattolico per il ministero ispano degli Stati Uniti, riunito in congresso. Ed ha aggiunto: “È triste vedere che l’umanità non riesce a essere capace di pensare con schemi e progetti di pace. Tutti pensiamo con schemi di guerra. È il cainismo esistenziale. La fratellanza di tutti è di tutti!”. E ancora: “E non si concretizza in schemi che trasformino la vita delle famiglie, comunità, popoli, nazione e del mondo”.

“Essere ponti per una nuova epoca”

Il congresso a cui il papa ha partecipato da Remoto si svolge a Washington fino al 30 aprile sul tema “Voci Profetiche – Essere ponti per una nuova epoca”. E Papa Bergoglio ha chiosato parlando nel “suo” spagnolo: “È importante il tema, che sembra un po’ sontuoso. Avete scelto un bel tema, in questo tempo assurdo in cui, senza essere ancora usciti da una pandemia che ha colpito tutta l’umanità con tanta sofferenza e tristezza, ci troviamo in mezzo alla sofferenza e alla tragedia di una guerra“.