Papa Francesco uscirà domani dal Gemelli e presiederà i riti della Settimana Santa, come annunciato dal cardinale Giovanni Battista Re.

Papa Francesco domani uscirà dal Gemelli e presiederà i riti della Settimana Santa. Lo ha dichiarato il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, ad Adnkronos, con grande ottimismo. Le notizie che arrivano dallo staff medico del Papa sono più rassicuranti. La seconda notte è trascorsa in modo tranquillo e già ieri si parlava di un “netto miglioramento” delle sue condizioni. Il Papa è stato ricoverato mercoledì pomeriggio per un’infezione respiratoria. “Con il Papa ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare” ha aggiunto Re. Il Cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme.

Papa Francesco: le condizioni di salute

Papa Francesco soffre di un’infezione alle alte vie respiratorie, ma non ha conseguenze ai polmoni. La sua terapia è basata sulla somministrazione per via endovenosa di antibiotici, per contrastare i batteri. I medicinali hanno portato ad un miglioramento. I medici tengono conto delle condizioni generali del Papa, che ha 86 anni ed è sovrappeso anche per l’immobilità legata alle condizioni del ginocchio e per la sciatalgia.