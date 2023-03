Papa Francesco visita il reparto di oncologia pediatrica al Gemelli e battezza un neonato

Papa Francesco, ancora ricoverato al Gemelli per un’infezione respiratoria, ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Roma. Durante la visita, ha visitato un bimbo di poche settimane.

Papa Francesco visita il reparto di oncologia pediatrica al Gemelli

“Questo pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell’ospedale A. Gemelli, portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”. A riferirlo è stata la Sala Stampa della Santa Sede tramite la diffusione di una nota ufficiale.

Il Pontefice, tuttavia, non si è limitato a portare in dono rosari, uova di cioccolato e libri ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Gemelli di Roma. Bergoglio, infatti, ha anche battezzato uno dei piccoli pazienti presenti presso la struttura sanitaria.

Bergoglio battezza un neonato

Nel comunicato, a proposito del battesimo, la Sante Sede ha sottolineato che “nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane”.

Dopo aver impartito il sacramento al neonato, il Pontefice “ha fatto ritorno al proprio reparto”. Dal pomeriggio di mercoledì 29 marzo, Bergoglio è ricoverato al Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Per sottoporsi alle cure necessarie, Papa Francesco è stato sistemato nell’appartamento al decimo piano della struttura sanitaria, come già accaduto nel 2021 quanto dovette operarsi al colon.