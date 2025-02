Papa, gli auguri della gente: "Guarisci, abbiamo bisogno di te"

Roma, 19 feb. (askanews) – É tanto ed è sincero l’affetto di residenti e visitatori del Policlinico Gemelli a Roma per Papa Francesco, 88 anni, che qui è ricoverato dal 14 febbraio con una polmonite bilaterale.

“Lo sto seguendo continuamente, io e mio figlio che è ricoverato. Gli auguro al più presto di guarire, perché proprio l’anno del Giubileo, lui ha tanto da fare per i giovani, per tutti. Dispiace tanto”, racconta ad Afp Annamaria, che è andata a trovare il figlio ricoverato al Gemelli.

“É una persona straordinaria che ha saputo porsi nel modo giusto in un momento in cui la Chiesa Cattolica è in difficoltà. Gli auguro che torni fra noi, abbiamo bisogno di lui”, afferma Rosa Maria, il cui marito è stato operato nell’ospedale.

“Non sono un medico, non posso dire niente, però gli auguro tutto il meglio, per quello che ha fatto e per quello speriamo farà”, commenta il signor Giacomo.

“Io sono credente, quindi l’ho sentito particolarmente. Spero nel meglio, la speranza è sempre la cosa giusta”, conclude Silvia, giovane studentessa di medicina.