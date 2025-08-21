Papa: grazie a missionari per evangelizzazione nei luoghi di vacanza

Riccione, 21 ago. – Papa Leone ha oggi rivolto un saluto speciale ai giovani e ai volontari della missione di evangelizzazione “Chi ha sete venga a me”, che si conclude oggi a Riccione. Durante l’Angelus, il Pontefice ha lodato le numerose iniziative estive di evangelizzazione e ha espresso parole di gratitudine per l’impegno dei partecipanti, rivolgendosi direttamente ai giovani.

In questo tempo estivo ricevo notizie di tante e svariate iniziative di animazione culturale e di evangelizzazione, organizzate spesso nei luoghi di vacanza. È bello vedere come la passione per il Vangelo stimola la creatività e l’impegno di gruppi e associazioni di ogni età. Penso, ad esempio, alla missione giovanile che si è svolta in questi giorni a Riccione. Voglio salutare con affetto tutti i ragazzi e i volontari che hanno partecipato a questa missione , ha dichiarato il Papa, rivolgendosi con un pensiero speciale a chi ha preso parte a questa esperienza. La missione, che ha visto la partecipazione di circa duecento volontari, ha animato Riccione con un’intensa settimana di attività. I missionari si sono impegnati nelle piazze, nelle strade e sulle spiagge della città, incontrando giovani, offrendo “abbracci gratis” e diffondendo la gioia del Vangelo. Le chiese sono rimaste aperte tutta la notte per accogliere chi desiderava un momento di riflessione e preghiera.

La prima missione è nata a Roma nel 1999 grazie a Chiara Amirante e dal 2003 si svolge anche a Riccione con la collaborazione di diverse realtà ecclesiali. Quest’anno è stata promossa dalla diocesi di Rimini insieme al Punto Giovane, alla comunità Nuovi Orizzonti, alle Sentinelle del Mattino di Pasqua e a Ra.Dio.Luce.

Negli anni la missione ha continuato a crescere nel tempo, coinvolgendo migliaia di giovani ogni anno. Sui social, i video che raccontano i momenti di evangelizzazione e incontro tra i giovani hanno trasmesso la gioia e l’entusiasmo di una settimana segnata dall’incontro di fede e dalla voglia di condividere la bellezza del Vangelo.

Fonte del Video Vatican Media