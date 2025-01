Papa: grazie ai mediatori per Gaza, tregua venga rispettata subito

Papa: grazie ai mediatori per Gaza, tregua venga rispettata subito

Roma, 19 gen. (askanews) – Papa Francesco all’Angelus da Piazza San Pietro ha chiesto domenica che il cessate il fuoco a Gaza sia “immediatamente rispettato”, ringraziando i mediatori e sollecitando un aumento degli aiuti umanitari e la restituzione degli ostaggi.

“Esprimo gratitudine a tutti i mediatori”, ha detto il pontefice poco dopo l’inizio della tregua tra Israele e Hamas. “Ringrazio tutte le parti coinvolte in questo importante risultato. Spero che, come concordato, venga immediatamente rispettata dalle parti e che tutti gli ostaggi possano finalmente tornare a casa per riabbracciare i loro cari”, ha detto.

“Prego tanto per loro e per le loro famiglie. Spero anche che gli aiuti umanitari raggiungano ancora più rapidamente la popolazione di Gaza, che ha tanti bisogni urgenti”, ha detto Francesco.