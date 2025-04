Roma, 23 apr. (askanews) – Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Si è fermato davanti al feretro in un momento di raccoglimento.

Una folla immensa di fedeli è in coda per dare l’ultimo saluto al Pontefice. La Basilica resterà aperta fino alle 23 per permettere l’afflusso e il 24 e 25 aprile aprirà alle 7 del mattino.

Il 25 aprile alle ore 20.00 si terrà il rito della chiusura della bara.