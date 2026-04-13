Papa in Algeria: vengo come pellegrino di pace, siamo tutti fratelli

Algeri, 13 apr. (askanews) – “Vengo in mezzo a voi come pellegrino di pace, desideroso di incontrare il nobile popolo algerino”. Così il Papa nel discorso rivolto alle autorità, la società civile e il corpo Diplomatico algerini, al Centro convegni Djamaa el Djazair, ad Algeri.”Siamo fratelli e sorelle, perché abbiamo lo stesso Padre nei cieli: il profondo senso religioso del popolo algerino – ha aggiunto – è il segreto di una cultura dell’incontro e della riconciliazione, di cui anche questa mia visita vuole essere segno”.Per Leone XIV è il terzo viaggio internazionale, che lo porterà per undici giorni in Africa: dopo la prima tappa in Algeria, il pontefice visiterà il Camerun, l’Angola e infine la Guinea Equatoriale.

Leone è il primo Papa a visitare l’Algeria.