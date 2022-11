Papa: in Bahrein l’incontro con gruppo di pellegrini cattolici

Città del Vaticano, 6 nov. (Adnkronos) – Il viaggio del Papa in Bahrein è alle battute finali. Bergoglio, dopo avere incontrato Vescovi e sacerdoti nella Chiesa del Sacro Cuire, ha incontrato un gruppo di una decina di pellegrini cattolici in una sala del complesso della chiesa.

"Prendendo la parola, – fa sapere il Vaticano- li ha ringraziati per la loro testimonianza, in comunione con tutta la Chiesa e ha consigliato loro di non cessare di affidarsi alla preghiera e non perdere il senso dell’umorismo, "il sorriso del cuore". Con commozione ha dato loro la sua benedizione e li ha salutati individualmente".