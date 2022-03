Papa: in Ucraina massacro insensato, fermare guerra ripugnante

Milano, 20 mar. (askanews) – “Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l’Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono e atrocità, non c’è giustificazione, per questo supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero per far cessare questa guerra ripugnante”. Lo ha detto il Papa durante il consueto Angelus della domenica.

“Anche questa settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani bambini e madri incinte”, ha aggiunto il Papa “Sono andato a trovare i bamnbini feriti che sono qui a Roma, a qualcuno manca un braccio, uno è ferito alla testa, bambini innocenti, penso a milioni di rifugaiti ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo grande dolore per quelli che non hanno la possibilità di scappare”.