Papa: "La natalità come l'accoglienza non vanno mai contrapposte"

Roma, 12 mag. (askanews) – “La natalità, così come l’accoglienza, che non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c’è nella società”: lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso alla terza edizione degli Stati Generali della Natalità, di fronte alla premier Giorgia Meloni.

“Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, mentre una società infelice – ha aggiunto Francesco – si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno e tante volte si dimenticano di sorridere”.

“Amici, dopo aver condiviso queste preoccupazioni che portano al cuore, vorrei consegnarvi una parola che mi è cara: speranza. La sfida della natalità è questione di speranza. Ma la speranza non è come spesso si pensa ottimismo, non è un vago sentimento positivo sull’avvenire. La speranza non è illusione o emozione, è una virtù concreta, un atteggiamento di vita”, ha concluso.