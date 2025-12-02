Papa Leo XIV visita l'ospedale psichiatrico "De la Croix" a Beirut

Jal el-Dib (Libano), 2 dic. (askanews) – Terza e ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane ha fatto visita agli operatori e agli assistiti dell’ospedale “De la Croix” a Jal ed Dibl, uno dei più grandi ospedali per disabili mentali del Medio Oriente, a circa 11 chilometri da Beirut.

Il pontefice è stato accolto dalle suore che gestiscono la struttura, con cui ha percorso i corridoi del complesso prima di incontrare alcuni pazienti.

La tappa precede la messa del pomeriggio, per la quale sono attese oltre 120mila persone, e il momento di preghiera silenziosa al porto, luogo dell’esplosione del 2020. La visita, iniziata domenica, ha portato il Papa a lanciare messaggi di speranza ai giovani libanesi e un appello al dialogo tra comunità religiose.