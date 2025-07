Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: "Come vanno le cose?"

Roma, 9 lug. (askanews) – Papa Leone, in questi giorni a Castel Gandolfo per un breve periodo di riposo, ha ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – alla vigilia di una conferenza internazionale a Roma sulla ricostruzione del suo paese – in una stanza della residenza di Villa Barberini, una delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo.

Il pontefice e il presidente ucraino si sono stretti la mano e Zelensky ha detto “thank you so much…” in lingua inglese al papa americano, poi ha fatto un complimento per la bella vista che ha potuto ammirare dalla terrazza del palazzo che si affaccia sui Castelli romani e sul lago.

Il Papa e Zelensky si sono poi seduti per il colloquio privato. Il Papa, dopo aver avuto conferma che poteva rivolgersi a lui in inglese ha detto al presidente: “How are things going?” (“Come stanno andando le cose?”).

Secondo una nota della Sala Stampa, Papa Leone “ha riaffermato” in questa giornata “la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati” di pace, mentre al termine del colloquio con il pontefice, Zelensky si è detto “grato” per l’incontro e ha rivelato su X di avere invitato il pontefice in Ucraina.