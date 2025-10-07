Papa Leone XIV: 7 ottobre atto terroristico, 2 anni molto dolorosi

Roma, 7 ott. (askanews) – Il 7 ottobre un “atto terroristico”, “sono stati 2 anni molto dolorosi”. Papa Leone XIV ha parlato della violenza e dell’odio nel mondo, ricordando l’attacco terroristico di due anni fa che ha causato oltre 1.200 morti, nonché le decine di migliaia di palestinesi uccisi da allora. Ha condannato il terrorismo e il crescente antisemitismo, affermando che il mondo deve sempre respingere l’odio e proclamare la pace.

Il Papa ha anche annunciato i suoi prossimi viaggi in Turchia, in occasione del 1.700esimo anniversario del Concilio di Nicea, e in Libano, per riaffermare il messaggio di pace in un Paese che ha sofferto molto. Prima della sua partenza, Leone XIV ha anche difeso le dichiarazioni del Segretario di Stato Pietro Parolin, che, in un’intervista, aveva dichiarato che a Gaza era in corso un massacro.