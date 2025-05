Papa Leone XIV, turisti a San Pietro: ha una grande visione del mondo

Roma, 9 mag. (askanews) – C’è grande emozione tra i turisti in piazza San Pietro, il giorno dopo l’elezione di Papa Leone XIV, il successore di Bergoglio. Qualcuno si sente davvero fortunato a essere a Roma proprio in questi giorni, magari avendo prenotato una vacanza molto tempo fa.

“Siamo qui per una settimana in visita a Roma ed è stata una grande opportunità vedere il nuovo Papa, un Papa americano.

Penso che avrà un impatto significativo sulla Chiesa. Siamo molto fortunati ad essere qui in questo momento e non vediamo l’ora di vedere cosa succederà per la Chiesa” dice un turista di New York.

“Sono molto emozionata, sono molto felice di essere qui in questo momento. Siamo venuti in viaggio e abbiamo avuto la fortuna di essere qui il giorno in cui il Papa è stato eletto”, dichiara una donna arrivata dell’Argentina.

“Credo che per il fatto di aver vissuto lì tanti anni – afferma un’altra venuta dalla Catalogna, riferendosi all’America Latina – ha una grande visione del mondo, una comprensione di altre culture, di altri modi di fare le cose”.

“Ha lodato Papa Francesco, quindi capisco che sta seguendo la stessa linea. È stato molto commovente quando ha parlato anche in spagnolo – dice una turista argentina – c’erano così tante persone provenienti da tutto il mondo, il che ha attirato la mia attenzione. All’inizio, quando hanno annunciato che era americano, non c’era molto entusiasmo, poi quando è uscito e ha parlato entrambe le lingue, è stato bellissimo”.