Papa, l'ingresso dei fedeli dalla Porta Santa e la fila a San Pietro

Roma, 23 apr. (askanews) – Centinaia di fedeli, in un afflusso continuo, entrano dalla Porta Santa e in coda attendono silenziosamente il loro turno per l’ultimo saluto a Papa Francesco.

La salma del Pontefice è nella bara aperta nella Basilica di San Pietro dopo la traslazione del corpo dalla residenza di Santa Marta. Si può sostare davanti per una preghiera per poco tempo.

Sarà possibile rendere l’ultimo omaggio al Papa nella Basilica fino alle 23. Il 24 e il 25 aprile invece rispettivamente dalle ore 7 alle 24 e dalle ore 7 alle 19. Il 26 si terranno i funerali.