Papa: Lupi, 'in dieci anni Francesco ci ha sempre sorpresi e spiazzati'**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "I dieci anni di papa Francesco sono stati dieci anni di sorprese. Questo pontefice 'venuto dalla fine del mondo' è un uomo che ti spiazza continuamente, non è mai dove, per pigra abitudine intellettuale, penseresti di trovarlo. Non è legato agli schemi in cui lo si vorrebbe inquadrare ma reagisce con la sua umanità e la sua fede ai drammi umani che incontra". Lo afferma all'Adnkronos Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, in occasione dei dieci anni dall'elezione di Jorge Bergoglio al Soglio di Pietro.

"Per me impegnato in politica -aggiunge l'esponente centrista- sono stati importanti tre suoi richiami. Il primo: la nostra non è un’epoca di cambiamento ma viviamo in un cambiamento d’epoca, occorre prenderne coscienza per risintonizzarsi con l’uomo d’oggi che in fondo aspetta solo la misericordia di Dio. Secondo: guardate il mondo dalle periferie, quelle fisiche e quelle esistenziali. Terzo: non pensate a occupare spazi quanto piuttosto a iniziare processi, un criterio molto lungimirante per chi fa politica. Questo, credo, più che le riforme di curia o lo stile di governo, sarà -conclude Lupi- il suo vero lascito".