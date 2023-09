Papa: Mattarella, 'vocazione Mediterraneo è dialogo e solidarietà'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Ho ricevuto con viva gratitudine il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui lascia Roma per partecipare alla nuova edizione degli 'Incontri Mediterranei'. Il Mare Nostrum affronta oggi innumerevoli sfide, che potranno essere superate soltan...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Ho ricevuto con viva gratitudine il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui lascia Roma per partecipare alla nuova edizione degli 'Incontri Mediterranei'. Il Mare Nostrum affronta oggi innumerevoli sfide, che potranno essere superate soltanto traendo dal suo cospicuo patrimonio spirituale e culturale spunto e ispirazione per restituirlo alla sua vocazione di luogo di dialogo, di scambio, di conoscenza e di solidarietà". Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco.

"Certo che la Sua presenza a Marsiglia sarà foriera di messaggi di fiducia e speranza nel futuro della regione, Le rinnovo, Santità, le espressioni della mia massima considerazione", conclude il Capo dello Stato.