Papa: Meloni, 'guida forte e autorevole, ci induce a riflettere su grandi temi nostro tempo'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere una guida forte, autorevole e punto di riferimento per la Chiesa cattolica. Le sue parole ci accompagnano a riflettere sui grandi temi del nostro ...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere una guida forte, autorevole e punto di riferimento per la Chiesa cattolica. Le sue parole ci accompagnano a riflettere sui grandi temi del nostro tempo". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni, accompagnando il post con una foto che la ritrae, sorridente, assieme a Papa Bergoglio.