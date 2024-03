Papa: non si può proseguire con la guerra, fare sforzi per negoziare

Roma, 20 mar. (askanews) – Il Papa, durante l’udienza generale in piazza San Pietro, ha fatto un nuovo appello alla pace nel mondo. Francesco ha voluto affidare a San Giuseppe, patrono della Chiesa di cui si è appena celebrata la festa, “anche le popolazioni della martoriata Ucraina e della Terra Santa: la Palestina, Israele che tanto soffrono dalla guerra”, ha detto rivolgendosi ai fedeli presenti in piazza. “Non dimentichiamo mai – ha voluto ripetere – che la guerra è sempre una sconfitta. Non si può andare avanti con la guerra. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare e per far finire la guerra. Preghiamo per questo”, ha concluso il Papa.