Città del Vaticano, 27 apr.(Adnkronos) – Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina e in tutti i luoghi teatro di guerra. "Vi chiedo di perseverare nella preghiera incessante per la pace. Tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra, sentano il grido di pace dell’intera umanità", il monito del Pontefice nel corso dei saluti ai fedeli di lingua portoghese all’udienza generale.