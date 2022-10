Papa: preghiamo per i morti a Mogadiscio e a Seoul

Roma, 30 ott. (askanews) – Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per le vittime della tragedia di Seoul in Corea del Sud e del doppio attentato a Mogadiscio in Somalia. “Preghiamo il Signore Risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seoul, per le tragiche conseguenze di un’improvvisa calca della folla”, le parole del Santo Padre durante l’Angelus a Piazza San Pietro.

“Preghiamo per le vittime dell’attentato terroristico che a Mogadiscio ha ucciso più di 100 persone, tra cui molti bambini”.

Lo ha detto Papa Francesco, durante l’Angelus a Piazza San Pietro. “Dio converta il cuore dei violenti!”, ha aggiunto il Santo Padre.