Papa Ratzinger, ecco il piano sicurezza per i funerali del 5 gennaio

A dire addio a Papa Ratzinger è previsto che possano arrivare fino a 60mila persone, perciò ecco il piano sicurezza per i funerali del 5 gennaio

Per il saluto estremo al Papa emerito Joseph Ratzinger ecco il piano sicurezza per i funerali del 5 gennaio.

Il Prefetto di Roma Bruno Frattasi ha messo a punto una gigantesca macchina di vigilanza e controllo e ad AdnKronos ha spiegato: “Nei tre giorni dal 2 mattina al 4 sera, in cui il feretro del Papa Emerito Benedetto XVI sarà esposto a San Pietro, sono previste tra le 30 e le 35mila persone al giorno. Per il 5 gennaio, giorno dei funerali, prevediamo approssimativamente l’afflusso di 50-60mila persone“.

Ratzinger, ecco il piano sicurezza per i funerali

Il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto a palazzo Valentini ha preso perciò delle decisioni importanti: “Abbiamo sviscerato tutti gli aspetti di sicurezza integrata, non solo quelli critici di Ordine pubblico, ma anche relativi all’incolumità delle persone che verranno a rendere omaggio al feretro”. E ancora: “Nel corso del comitato abbiamo stabilito come regolare l’afflusso e il deflusso da piazza San Pietro”.

In campo mille uomini e donne delle FFOO

“Ci saranno due vie in entrata, ai due lati, sinistro e destro, della basilica, e un canale centrale di uscita”. E nel corso delle esequie del pontefice emerito Benedetto XVI sarà “interdetto lo spazio aereo sopra San Pietro. Ci saranno presidi sanitari, saranno impiegati 500 volontari di Protezione Civile al giorno che avranno anche il compito di dare informazioni su code e attese. Vi saranno, inoltre, ambulanze e postazioni del 118“.

In campo ci saranno mille tra uomini e donne delle forze dell’ordine. “Un dispositivo non inferiore a quello impiegato per il concertone”.