Papa su precarietà dei giovani: "Come montagna impossibile da scalare"

Roma, 12 mag. (askanews) – “Forse mai come in questo tempo tra guerra e pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche il futuro appare incerto. Amici: il futuro è incerto, non solo appare. Tutto va veloce eppure le certezze acquisite passano in fretta. Infatti la velocità che ci circonda accresce la fragilità che ci portiamo dentro. E in questo contesto di incertezza e fragilità le giovani generazioni sperimentano più di tutti una sensazione di precarità per cui il domani sembra una montagna impossibile da scalare”: così Papa Francesco, intervenendo agli Stati generali della Natalità a Roma. Accanto, sul palco, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Questa è la crisi di oggi: la difficoltà a trovare un lavoro stabile, difficoltà a mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle, salari insufficienti sono problemi reali. Sono problemi che interpellano la politica perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero senza l’indispensabile correttivi diventa selvaggio e produce situazioni di diseguaglianze sempre più gravi”, ha sottolineato.

