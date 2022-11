Papa: ultimo giorno di viaggio in Bahrein

Città del Vaticano, 6 nov. (Adnkronos) – Ultimo giorno di viaggio del Papa in Bahrein. Il Pontefice , stamani, dopo aver celebrato messa in privato, si congeda dalla Residenza papale e si trasferisce in auto alla Chiesa del Sacro Cuore a Manama dove, alle 9.30 (7.30 ora di Roma), ha luogo l’incontro di preghiera e la recita dell’Angelus con i Vescovi, i Sacerdoti, i Consacrati, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali.

All’arrivo, il Papa sarà accolto davanti alla chiesa parrocchiale da tre bambini accompagnati da una religiosa che gli recano un omaggio floreale. Dopo il saluto di benvenuto dell’Amministratore Apostolico del Vicariato dell’Arabia del Nord, Mons. Paul Hinder, il parroco gli porgerà la croce e l’acqua benedetta per l’aspersione.

Il Papa firmera’ quindi il Libro d’Onore e si rechera’ a piedi nell’antica Chiesa del Sacro Cuore per una visita privata, accompagnato dai Superiori della Segreteria di Stato, dai Cardinali, dal Nunzio Apostolico e dall’Amministratore Apostolico.

Quindi si trasferira’ in auto alla Sakhir Air Base di Awali per la cerimonia di congedo dal Regno del Bahrein.