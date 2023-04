Papa (Unicredit), 'discontinuità nuove generazioni nell'approccio, servono nuovi modelli'

Milano, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "Siamo una macchina complessa molto affascinante che sta cambiando tantissimo in questi anni. Abbiamo un problema di attrattività relativo perchè il brand rimane attrattivo sui profili ricercati sul mercato. Sicuramente si percepisce una discontinuità nell'approccio al mondo del lavoro nelle nuove generazioni. E questo è uno stimolo a ripensare ai nostri modelli e alle nostre offerte". Lo ha detto Giangiacomo Papa, group employer branding lead – group people attraction UniCredit, intervenendo intervenendo al phygital talk di apertura dell' 'Employer branding forum 2023', l'appuntamento italiano del social recruiting e candidate experience in corso a Milano, e di cui Adnkronos è Main Media Partner.

L'evento si sta tenendo al Phyd, in modalità 'phygital', con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv. Nel corso del talk di apertura, dal titolo 'Brand attrattivi per i job-seeker: perché il recruiting non può prescindere dall'employer branding', Papa ha sottolineato come è stato necessario "rivedere le nostre proposte e poi andare a raccontare la propria storia all'esterno. La sfida che abbiamo davanti è quella di trovare un equilibrio tra il vissuto delle persone e quello che può essere attrattivo per chi sta fuori dall'azienda", ha concluso Papa.