Papadakis e Hubbell prima coppia di donne nella danza sul ghiaccio

Zurigo, 7 feb. (askanews) -Leggere, delicate e in perfetta sincronia. Una coppia di danza sul ghiaccio formata per la prima volta da due donne. La campionessa olimpica e più volte oro mondiale, la francese Gabriella Papadakis, celebre in coppia sul ghiaccio con Guillaume Cizeron, questa volta si è esibita con l’americana Madison Hubbell, vicecampionessa mondiale in coppia con Zachary Donohue.

Le due hanno pattinato insieme nel gala “Art on Ice” a Zurigo, eseguendo passi e movenze proprio come una qualsiasi coppia mista che si esibisce in questa disciplina.

“Io e Madison ci siamo allenate insieme per sette anni a Montreal. Oltre che rivali, eravamo anche amiche. Un giorno, durante l’allenamento, abbiamo pattinato insieme per divertimento e ci siamo rese conto che era molto bello e piacevole – ha raccontato Papadakis – ci siamo dette: quando avremo finito la nostra carriera agonistica, ci proveremo sul serio”.

“La reazione è stata estremamente positiva. Credo che alla gente piaccia vedere qualcosa di nuovo, due donne che pattinano insieme. Rappresenta molto anche per diverse persone”.

La campionessa, ritiratasi dalle competizioni, ha detto che il progetto ha poi assunto anche un valore più profondo:

“È una cosa che ci sta a cuore. Madison ora è un’allenatrice e ha visto pattinare ad altissimo livello ragazze che non riescono a trovare partner maschili e che quindi potrebbero avere l’opportunità di pattinare insieme in una competizione”.

Inoltre, ha spiegato, “quando ero giovane, ho imparato a pattinare con l’idea che l’uomo conduce e la donna segue. Ma pattinando con Madison mi sono resa conto che non avevo mai messo in discussione questi codici; li avevo semplicemente accettati e pensavo: ok, è così e basta. È stato pattinando con Madison che ho iniziato a mettere in discussione ciò che sappiamo e che, per cominciare, è piuttosto restrittivo”.

E Hubbell ha aggiunto: “Sono entusiasta del fatto che ci siano sempre più persone che vogliono superare i limiti e chiedersi… perché no? È questa, credo, la conversazione che Gabriella e io vorremmo iniziare”.

“Penso che in futuro sarebbe davvero divertente allenare una squadra di due donne che vogliono intraprendere una carriera agonistica e questo forse potrebbe essere il mio sogno nella prossima fase del viaggio”.