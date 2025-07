Paperissima Sprint: il clamoroso ritorno su Italia 1 e gli ascolti che stupiscono

È ufficiale: Paperissima Sprint ha fatto il suo trionfale ritorno su Italia 1, proprio il canale dove tutto è iniziato nel lontano 1990! Dopo anni di successi su Canale 5, il programma ideato da Antonio Ricci ha riconquistato il pomeriggio della rete, registrando ascolti sorprendenti fin dal primo giorno. Ma cosa significa questo cambiamento per il panorama televisivo italiano? Scopriamolo insieme!

Un rientro da record

Il 14 luglio 2023 è una data storica: per la prima volta dal 1995, Paperissima Sprint è andato in onda su Italia 1, in un orario inedito, le 14.55, precedentemente occupato dai Simpson. Questo spostamento, frutto di un accordo tra Mediaset e Antonio Ricci, ha portato il programma a ottenere ben 512.000 telespettatori, pari al 4,9% di share.

La settimana precedente, Paperissima Sprint su Canale 5 aveva registrato ascolti variabili, con picchi di oltre 2 milioni di spettatori. Ma il passaggio su Italia 1 ha immediatamente fatto brillare il programma, come se fosse tornato a casa. Questo è un vero e proprio ritorno alle origini, che ha suscitato un grande interesse tra i fan e gli appassionati di televisione.

Le reazioni e il futuro del programma

Le reazioni sui social media si sono scatenate immediatamente. Antonio Ricci ha condiviso articoli che mettevano in discussione la scelta di spostare il programma, ma è evidente che il pubblico ha accolto con entusiasmo il ritorno di Paperissima Sprint. "Senza Paperissima Sprint, l'estate non sembra più estate", ha detto un fan, riassumendo il sentimento generale.

Ma non finisce qui. Il passaggio a Italia 1 potrebbe significare anche nuovi format e collaborazioni inedite, capaci di rinfrescare il programma e attirare nuovi spettatori.

Un cambiamento strategico per Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha avviato cambiamenti significativi nella programmazione di Canale 5, spostando Paperissima Sprint e affidando l'access prime time a Gerry Scotti. Questa mossa si è dimostrata vincente, riportando la rete alla competitività. Gli ascolti parlano chiaro: le decisioni strategiche possono fare la differenza e il pubblico sembra apprezzare il nuovo corso.

Ma cosa ne pensano gli spettatori di questo cambio di rotta? La nostalgia per i vecchi tempi è palpabile, ma i numeri dimostrano che il cambiamento può portare a risultati inaspettati.