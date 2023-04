Paperugantino per Romics XXX, Gervasio: "Fanfarone ma 'de core'"

Roma, 3 apr. (askanews) – Marco Gervasio protagonista con Paperugantino alla XXX edizione di Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games alla Fiera di Roma, che per questo importante anniversario, fanno sapere gli addetti ai lavori, ha registrato oltre 150.000 presenze in 4 giorni (30 marzo al 2 aprile 2023).

Dopo Papertotti e Paperino Gladiatore, questa è la terza creazione legata alla Città eterna del celebre fumettista, Romics d’oro nell’ottobre 2018, che ha pubblicato la sua prima storia su Topolino nel 1997:

“Io da romano non potevo non ispirarmi a un altro simbolo di Roma che è Rugantino, la maschera romana per eccellenza del Carnevale romano”, ha raccontato ad askanews.

“E chi meglio di Paperino poteva interpretare Rugantino, perché sono due personaggi molto simili”, ha aggiunto.

“Rugantino è un po’ uno scansafatiche, un brontolone, anche un po’ un fanfarone che racconta cose, però anche, come si dice a Roma, ‘de core’, Rugantino è un uomo di animo buono e Paperino ha esattamente queste caratteristiche”, ha ironizzato.

La storia di Paperugantino – Commedia in due atti (sul n. Topolino 3514 del 29/03), scritta e disegnata da Gervasio, è stata impreziosita da una special variant cover esclusiva a tiratura limitata proprio per Romics XXX. Realizzare “un Papero a Trastevere” è stato tuttavia molto impegnativo:

“Lo studio è stato lungo, perché mi sono documentato molto, sia sui costumi, guardando quelli della commedia al teatro che va in replica da anni, sia i costumi d’epoca, guardando sui libri e in internet. E poi anche la scenografia, che è Roma: Trastevere, lungotevere, c’è stata una forte documentazione”.

“Dopo Rugantino, beh é proprio un’idea, quindi non si sa, però mi piacerebbe fare il Marchese del Grillo”, ha concluso.

Intervista di Stefania Cuccato

Montaggio Carlo Molinari

Con immagini askanews