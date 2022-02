Pappalardo al posto di blocco della polizia: “Vi faccio arrestare, è sequestro di persona”

C'è un normale posto di blocco della polizia, ma l'ex Generale Pappalardo non prende bene il controllo e inizia ad inveire contro le forze dell'ordine.

Nuovo show dell’ex Generale Antonio Pappalardo che pare non aver gradito un normale posto di blocco della Polizia. Tutto è avvenuto all’uscita del casello autostradale di San Cesareo dove le forze dell’ordine hanno chiesto al leader dei Gilet Arancioni di accostare per un semplice controllo.

Pappalardo al posto di blocco della polizia

L’iniziativa dei poliziotti non è piaciuta a Pappalardo che è andato su tutte le furie e iniziato ad inveire contro le forze dell’ordine usando frasi che volevano rimarcare la sua autorevolezza in quanto ex onorevole della Repubblica.

Pappalardo reagisce male al posto di blocco della polizia

“Io vi faccio arrestare tutti, è sequestro di persona“, ha detto Pappalardo su tutte le furie per via del posto di blocco.

L’ex Generale avrebbe anche provato a chiamare dei vecchi colleghi ancora nell’Arma, ma i risultati sarebbero stati poco proficui.

Posto di blocco della polizia ferma Pappalardo che va su tutte le furie

“Lei chi è? Faccio arrestare anche lei”, ha detto Pappalardo al telefono con il centralino del 112. Il tutto è stato ripreso da più telecamere, con l’ex Generale infastidito anche da questo.

Il posto di blocco della polizia rientrava nella serie di controlli messi in atto per il raduno no vax e Fronte Nazionale per la liberazione del popolo.