Parà precipita col paracadute durante esercitazione: morto Gianluca Spina

Il militare Gianluca Spina è morto a seguito di una esercitazione finita male. Il parà della Folgore è deceduto nella giornata di ieri, giovedì 13 Aprile, dopo essere precipitato col paracadute nel giardino di un’abitazione privata tra Lucca e Pisa.

Morte Gianluca Spina, il parà della Folgore è caduto con il paracadute

Doveva essere una semplice esercitazione, invece, quella condotta ieri pomeriggio dal 49enne Gianluca Spina si è tramutata in una tragedia. Dalle prime ricostruzioni, pare che il parà si fosse appena lanciato per un addestramento nel territorio di Altopascio quando è stato colto da un improvviso malore. Per conoscere l’effettiva causa della morte si dovrà attendere l’autopsia già disposta dal giudice, ma quella dell’infarto sembra essere la strada più percorribile perché fino a quel momento l’addestramento sembrava procedere secondo i piani.

Chi era Gianluca Spina

Gianluca Spina era originario del Sud Italia, in particolare di Cosenza, ma da tanto tempo risiedeva a Siena, dove era in servizio presso il 186esimo reggimento Folgore. Nel tempo si era fatto un nome nell’esercito e aveva partecipato anche a diverse spedizioni all’estero. Nella vita privata viene raccontato come un uomo solare ed energico, con una grande passione per lo sport.