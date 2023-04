Parabiago (MI), travolta da un treno donna 61enne: morta sul colpo

Tragedia a Milano. Sui binari della stazione di Parabiago, alle porte del capoluogo lombardo, questa mattina ha perso la vita una donna di 61 anni dopo essere stata investita e travolta da un treno.

Per la vittima non c’è stato niente da fare

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10:30 di oggi, lunedì 17 aprile 2023. Scattato l’allarme, sono tempestivamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118: al loro arrivo questi ultimi non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna, con ogni probabilità morta sul colpo a causa dei gravi traumi riportati agli organi vitali a seguito dell’impatto con il mezzo di locomozione.

Al via le indagini

Aperta un’indagine, le forze dell’ordine sono già a lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro, ancora troppo poco definita. Al momento sembrano non esserci indiscrezioni da parte di testimoni e non si esclude nessuna pista investigativa. Non si tratta della prima donna che muore sui binari ferroviari nel 2023: lo scorso 3 febbraio a Codroipo, in Friuli-Venezia Giulia, una donna è stata investita da un treno perdendo la vita. Dopo circa un mese e mezzo, il 16 marzo, un’altra donna è morta dopo essere stata travolta da un treno ad alta velocità tra le stazioni di Desenzano del Garda e Lonato (BS).