"Paradiso in vendita", Barbareschi nell'isola contesa tra Italia e Francia

"Paradiso in vendita", Barbareschi nell'isola contesa tra Italia e Francia

Roma, 17 ott. (askanews) - Luca Barbareschi ha portato alla Festa di Roma in concorso una divertente commedia dal titolo "Paradiso in vendita". Per superare una profonda crisi finanziaria il Governo italiano decide di vendere ai francesi una piccola isola siciliana. La Francia manda un mediatore sop...