Paragone: il 15 gennaio il Nobel Montagnier in piazza a Milano

Roma, 13 gen. (askanews) – “Avremo la possibilità sabato (15 gennaio) di sentire il Premio Nobel Luc Montagnier che viene a Milano in Piazza XXV Aprile. È ufficiale, abbiamo risolto tutti i problemi burocratici, abbiamo l’ufficialità della piazza. Insomma Montagnier sarà a Milano, sarà a Milano con noi sabato 15. Noi inizieremo una lunga maratona dalle 15 alle 18, avremo interventi con Robert Kennedy Junior, avremo collegamenti e interventi con personaggi dello sport, come Marco Melandri, forse Alessio Saccara negli Stati Uniti.

Avremo il dottor Donzelli, che ci parlerà anche lui di tutti questi mesi, di come la retorica dominante in televisione sia oggi sbugiardata da quello che comincia a emergere”: lo ha annunciato il senatore di Italexit e giornalista televisivo Gianluigi Paragone – fuori da un autogrill, ha spiegato, perché senza Green Pass – in un video sui social in vista della manifestazione “no pass” in programma a Milano.